Dehşet veren olay! Denizli’de 7 katlı apartmanın çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Feci olay, Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’nde, Kayalık Caddesi üzerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Samet Kuzucu, yaşadıkları 7 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda bulunduğu sırada genç, nedeni henüz netleşmeyen bir durum sonucunda binadan aşağıya düştü. Ailesinin durumu fark etmesiyle birlikte derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Samet Kuzucu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından Samet Kuzucu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.