Dekoratif betonun yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti: Sanık duruşmada bayıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan ve bir doktor ile eşinin ölümüyle sonuçlanan beton blok faciasına ilişkin dava süreci Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya, olayla ilgili tutuklu bulunan sanık İ.C. (29), tutuksuz yargılanan babası G.C. (56), hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI OKURKEN YERE YIĞILDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını okuduğu sırada hareketli dakikalar yaşandı. Tutuklu sanık İ.C., mütalaa okunduğu esnada aniden baygınlık geçirdi. Mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalenin ardından sanık, adliyeye çağrılan ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Verilen aranın ardından mütalaasını tamamlayan iddia makamı, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaaya karşı savunma yapan baba G.C., oğlunun gereksiz yere cezaevinde kaldığını savundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunlarına dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İ.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

KAHVALTI ORGANİZASYONU FACİAYLA BİTMİŞTİ

Olay, 25 Mayıs'ta Menemen Yahşelli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında, mekanın dekoratif beton kemeri büyük bir gürültüyle yıkılmıştı. Enkaz altında kalan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35) ağır yaralanmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Fatih Baltacı olay günü, eşi ise bir gün sonra yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında işletmecilerden İ.C. tutuklanırken, annesi N.C. ve babası G.C. serbest bırakılmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C. ve G.C. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.