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Delikli Taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Siirt'te, Botan Vadisi'ndeki Delikli Taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tepe, Botan Çayı manzaraları, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının yeni adresi oldu.

Delikli Taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Delikli Taş, Siirt'teki Botan Vadisi'nde, Rasıl Hacar Tepesi'nde bulunuyor. Delikli Taş'a ilgi ise oldukça yoğun. 

Tepe, manzaraları, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının yeni adresi oldu.

Yaklaşık 350 metre yükseklikteki tepe, adını aldığı delikli taş ve vadiye hakim konumuyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kayalıklara çıkan ziyaretçiler, vadinin eşsiz manzarasında fotoğraf çektiriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt
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