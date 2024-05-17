Delinen doğalgaz borusu ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.

Delinen doğalgaz borusu ekipleri harekete geçirdi
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Kartepe'nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de yaşanan olayda  alınan bilgiye göre, ekipler altyapı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu delindi. Borunun zarar görmesi neticesinde sızma meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine İZGAS, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gazı keserek bölgede çalışma başlattı.

Gazdan etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nuran Şahin ve Fetullah Kaya bulundu mu? Arama çalışmalarında son durumNuran Şahin ve Fetullah Kaya bulundu mu? Arama çalışmalarında son durumYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# doğal gaz # sızıntı
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Usta sunucu hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?
Usta sunucu hayatını kaybetti! Erkan Yolaç kimdir?
Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak
Emekliler dikkat: Kurban Bayramı'nda hesaplara yatacak
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı emekli askerler tahliye edildi | ULUSAL HABER Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı emekli askerler tahliye edildi | ULUSAL HABER Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı