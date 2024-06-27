DEM Parti'den işçi düşmanlığı

DEM Partili belediyelerin işçi düşmanlığı sürüyor. Van’da 800, Şırnak Cizre’de 33, Bitlis Tatvan’da 35 ve Diyarbakır’da 316 işçi sokağa atıldı.



Van’da İpekyolu Belediyesi önünde işçilerin kurduğu eylem çadırı 55. Gününde devam ederken Diyarbakır’da da eylem çadırı kuruldu. Mücadele işe dönene kadar devam edecek.



Hizmet İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca Bağlar Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında mücadele kararlılığına dikkat çekti.



Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman işçi atmaya halen devam edildiğini hatırlattı.



Atılan işçilerden Murat Altunçeri DEM Parti’nin vatanını bayrağını sevenleri işten attığına dikkat çekti..



Bağlar Belediyesi basın açıklaması saatinde çim biçme makinalarını çalıştırarak gürültü çıkardı, kışkırtma yaptı. Öyle ki bir makine beton üzerinde çalışır vaziyette bırakıldı..