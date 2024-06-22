DEM Partili belediyeden işçiye zorbalık

Devlet zaafı sonucu kapatılmayan Dem Parti yerelde yönetime geldi. Diyarbakır, Van, Muş, Bitlis Tatvan ve Mardin ilçeleri belediyelerinde şu ana kadar toplam 1224 işçi işten çıkarıldı. Kalan eski çalışanlara ise bayram tatili yaptırmadan ağır işler verildi.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Dem Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarını ve baskıları Ulusal Kanal’a anlattı.

- Bayrama 1 gün kala Sur Belediyesi 17 işçinin görevine son verdi. Gerekçe olarak maaş ödemesi yapamayacağını söyleyen belediye, sonrasında 45 kişilik işçi alım yapıyor. Aynı şekilde Kayapınar Belediyesi de 115 işçi alım yaptı. Amaçları kendisinden olmayan işçileri işten çıkartmak.

Kahraman kalan işçilerin de ağır koşullar altında çalıştırılarak işten ayrılmaya zorlandıklarını söyledi:

- Bayramın ortasında işçi arkadaşlarımızı aradılar, idari izinleri kaldırdıklarını söylediler. Hepsi ailelerini, tatilini bırakıp işe dönmek zorunda kaldı. Gitmezse işten atmaları için bahane hemen ortaya çıkacak. Emekten yana, işçiden yana olduklarını söylüyorlar ama en kötüsünü işçiye yapıyorlar. Zabıta olan büroda çalışan arkadaşımızı alıp parke döşettiriyorlar, 45 derece sıcağın altında kum taşıttırıyorlar.

Mücadelelerine devam edeceğini ifade eden Şube Başkanı Kahraman, Cumhur İttifakı ve ortaklarını işçilere destek vermediği için eleştirdi, Vatan Partisi’ne de teşekkür etti.

“BİR TEK VATAN PARTİSİ DESTEK VERDİ”