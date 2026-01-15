DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne haciz: Başkanın makam aracına el konuldu

İpekyolu Belediyesi’ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında Belediye Başkanı Canan Uzunay’ın kullandığı resmi makam aracına haciz konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Uzunay’ın makam aracı trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilirken, resmi araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmadığı ya da yapılandırmaya gidilmediği, bu nedenle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu haciz işleminin, DEM Parti’li belediyeye ait borç dosyaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Olayla ilgili sürecin icra mevzuatı çerçevesinde sürdüğü bildirildi.