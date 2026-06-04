Demir çelik fabrikasında facia! 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Yaşanan iş kazasının ardından mülki idareden de resmi açıklama geldi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, üzücü olayda üç fabrika çalışanının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisini doğrulayarak vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.