Demir çelik fabrikasında facia! 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yer alan fabrikanın çelikhane tesisinde mesai devam ederken iddiaya göre elektrik kaynaklı ağır bir kaza yaşandı.
Çevredeki diğer çalışanların durumu yetkililere bildirmesinin ardından sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri acilen bölgeye sevk edildi.
Elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki Naci Gezer, 50 yaşındaki Mustafa İnanç ve 47 yaşındaki Yunus Çekiç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşanan iş kazasının ardından mülki idareden de resmi açıklama geldi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, üzücü olayda üç fabrika çalışanının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisini doğrulayarak vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Güvenlik güçleri ve uzman ekiplerin çelikhane tesisindeki olay yerinde yürüttükleri çalışmalar an itibarıyla sürüyor.
Üç işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.