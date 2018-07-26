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Demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi

Demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.

Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #patlama #izmir
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