Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.
Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi
Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.