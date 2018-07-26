İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.



Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.



Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.