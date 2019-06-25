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Demir İpek Yolunda kritik halka açıldı

Tahran-Van yolcu treni seferleri 8 yıl aradan sonra yeniden başladı. Bölge ekonomisi için önem taşıyan treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı.

Demir İpek Yolunda kritik halka açıldı

8 yıl önce durdu seferler. Arda arda yaşanan iki deprem Van'da büyük yıkım yaratmıştı, yaralar sarıldı, seferler yeniden başladı. 

Van'da yaşanan depremde zarar gören raylar onarıldı. İran'ın başkenti Tahran'dan Türkiye'ye tren seferleri yeniden başladı. 

Tahran'dan hareket eden yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı. Uzun bir aradan sonra yapılan ilk seferde 79 yolcu taşındı. 

Tahran ve Van arasındaki yolculuk yaklaşık 21 saat sürüyor.

Seferler haftada iki kez yapılacak. Yakın zamanda Tahran-Ankara hattı da açıklacak. 

İki ülke arasında karşılıklı yapılan seferler bölge ekonomisinin can damalarından biri olacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tahran #van
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