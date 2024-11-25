Demir yolu kenarında ölü bulundu

Adana'da kan donduran bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Ali Şahan, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında ölü bulundu. Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Demir yolu kenarında ölü bulundu
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Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından yerde hareketsiz yatan 29 yaşındaki Ali Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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