Demre’de üreticinin isyanı: ‘Survivor gibiyiz ama reytingimiz yok!’

Seralarda yetişen domateslerin olgunlaşması 3 ay sürüyor. Ancak üreticiler için asıl mesele fidelerden hasada kadar geçen süreçte maliyetlerin katlanarak artması.

"Geçen yıl 8-10 TL’ye aldığımız fidan bu yıl 40 TL’ye çıktı." diyen çiftçiler, sadece fidan değil, gübre, ilaç, elektrik ve su gibi girdilere gelen yüksek zamlar karşısında çaresiz kalıyor.

Hoyranlı üretici Ayşe Boyalı, çiftçiliğin artık bir hayatta kalma mücadelesi haline geldiğini söylüyor ve özellikle kadın üreticiler için sosyal güvence talep ediyor.

"Biz üreticiler olarak, adeta Survivor yarışmacıları gibi mücadele veriyoruz ama reyting alamıyoruz. Hiç emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Kadın üreticilere sigorta ve emeklilik hakkı tanınmalı."

Kapaklı Mahallesi Hoyran mevkiindeki üreticiler, ürünlerinin para etmediğini ve artan masrafların belini büktüğünü belirtiyor.

"Başta üretici kaybediyor, tüketici de pahalıya alıyor. Ama aradaki farkı kim kazanıyor? Denetleme olmalı, sabit fiyat sistemi getirilmeli."

Üreticiler, artan maliyetlere karşı fiyatların denetlenmesini, tarım politikalarının gözden geçirilmesini talep ediyor. Aksi halde, gelecek nesillerin bu işi yapmayacağını ve tarımın giderek yok olacağını dile getiriyorlar.