Denetim yapan polis ekiplerine 10 Nisan sürprizi

İnegöl ilçesinde ikamet eden Burak Oynalı, trafik denetimi yapan polis ekiplerine 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapmak istedi. Oynalı'nın otomobili, Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Burak Oynalı, elinde pastayla otomobilden indi. Karşılaştıkları durum karşısında şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp sürücüye teşekkür etti.