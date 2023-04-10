Denetim yapan polis ekiplerine 10 Nisan sürprizi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle denetim noktasına giren sürücü Burak Oynalı, yanında getirdiği pastayla aracından inerek görevli polis memurlarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Denetim yapan polis ekiplerine 10 Nisan sürprizi
Denetim yapan polis ekiplerine 10 Nisan sürprizi / Bursa / 2023
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İnegöl ilçesinde ikamet eden Burak Oynalı, trafik denetimi yapan polis ekiplerine 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapmak istedi. Oynalı'nın otomobili, Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Burak Oynalı, elinde pastayla otomobilden indi. Karşılaştıkları durum karşısında şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp sürücüye teşekkür etti.

Kaynak: DHA

# polis
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