Denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi yasası değişecek mi?

Bakan Tunç, denetimli serbestlik ve iyi hal indirimine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili son aşamaya gelindiğini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızla son istişareleri yaptıktan sonra bir yıllık bir çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflar, yargı camiası ve vatandaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bir yargı reform belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin erkinliğini daha da tahkim edecek önemli düzenlemeler olacak. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, iyi hal indirimin kaldırılıp, kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup, olmayacağı, bütün bunlar strateji belgemizde bir sonuca bağlanacak.