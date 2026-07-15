Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Baykal, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Olcay Baykal'ın vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm CHP camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

CENAZE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ: MERHUM EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Olcay Baykal'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na nakledildi. Buradan hava yolu aracılığıyla Ankara'ya gönderilen Olcay Baykal'ın cenazesinin, cuma günü (17 Temmuz 2026) 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi merhum Deniz Baykal'ın yanına defnedileceği bildirildi.

YARIM ASIRLIK BİR AŞK HİKAYESİ: 1963'TE GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal ile merhum siyasetçi Deniz Baykal'ın birlikteliği lise yıllarına dayanıyordu. Lise aşkı olan çift, 1963 yılında o dönem avukatlık yapan Deniz Baykal ile gizlice dünyaevine girmişti.

Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götürerek burada nikah masasına oturmuş, ailelerine evlendiklerini ise ancak nikahtan sonra haber vermişlerdi. 3 yıl önce vefat eden Deniz Baykal ile Olcay Baykal çiftinin bu köklü evlilikten Ataç ve Aslı adında iki çocukları bulunuyor.