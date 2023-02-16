Deniz çekilince "Kral Yolu" ortaya çıktı
Tekirdağ Marmara Denizi'nde 25 metre çekildiği görüldü. Denizin çekilmesi ile "Kral Yolu" kayalıkları ortaya çıktı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Özşahin, "Bu çekilmenin bölgedeki deprem aktivitesiyle alakası yoktur" ifadelerini kullandı.
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Her yıl bu dönemde kuzeyli rüzgarlar ve yüksek basınç sebebiyle Marmara Denizi'nde sular 25 metre çekildi. Denizin çekilmesinin ardından Tekirdağ'da "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi.
Denizin çekilmesiyle "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu söyledi.