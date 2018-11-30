Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeliKaynak: AA
Ege Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da halen güney ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette esen rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artıracağı belirtildi.
Çanakkale'nin kuzey ve batısı ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ve perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde eseceği aktarılan açıklamada, yarın öğleden sonra kuvvetini artıracak olan rüzgarın EgeDenizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8, zaman zaman 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.
Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Ege Denizi'ndeki fırtınanın cuma akşamına kadar etkili olacağı bildirildi.
Yetkililer, çatıların uçma, ağaç ve direklerin devrilme riskine ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Kuzey Ege'de, fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, saat 10.00'daki Bozcaada-Geyikli ve saat 11.00'deki Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerini fırtına nedeniyle iptal etti.
Şirket yetkilileri, diğer hatlardaki seferlerin tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirildiğini kaydetti.
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