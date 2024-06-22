Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı

İstanbul'dan deniz yoluyla Bursa'ya uyuşturucu sevk etmek isteyen şüphelileri Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri limanda yakaladı.

Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Editör: Yağmur Biçen
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Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Cuma akşamı 18.30 sıralarında Güzelyalı İDO iskelesinde İstanbul'dan uyuşturucu madde geleceğini ihbarı üzerine harekete geçti. 85 gram narkotik madde ile feribota binen Kadın şüpheli N.Ö., kendisini bekleyen Ş.T isimli kuryeyle buluştu.

2 şüpheliyi takibe alan polis ekipleri ikilinin narkotik alışverişini suçüstü yakaladı. Şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu
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