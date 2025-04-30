Denizanaları Antalya Körfezi'ne bu yıl uğramadı: Uzmanlardan rahatlatıcı açıklama

Geçen yıl, Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden denizanaları, Antalya Körfezi'ne ulaştığında hem balıkçılar hem de yüzücüler için ciddi sorunlar oluşturmuştu. Ancak bu yıl, uzmanlar güzel bir haber verdi: Bu deniz canlıları, Antalya Körfezi'ne uğramadı.

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Denizanaları Antalya Körfezi'ne bu yıl uğramadı: Uzmanlardan rahatlatıcı açıklama
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Suyun içinde dans eden şeffaf deniz anaları, göründükleri kadar masum değil. Balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenerek balık stoklarını azaltıyor ve balıkçı ağlarını tıkayarak avlanmayı zorlaştırıyor. İnsanlara temas ettiklerinde ise dokunaçlarındaki yakıcı hücreler nedeniyle ciltte yanık, kızarıklık, ağrı ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bazı türleri ise ölümcül zehir taşıyabiliyor.

Geçen yıl, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan büyük "planimomika" türü denizanaları, balıkçılığı ciddi şekilde sekteye uğratmıştı. Ancak uzmanlar, bu yıl için iyi haber verdi. Antalya Körfezi'ne, denizanalarının uğramadığını belirten uzmanlar, bu yıl rotalarını değiştiren deniz canlılarının, bölgedeki beslenme alanları nedeniyle Antalya Körfezi'ne giremediklerini söyledi.

Limanlarda rastlanan bazı deniz anası türleri ise diplerde ve iskele ayaklarında görülebiliyor. Uzmanlar, bu durumun bir sorun oluşturmadığını vurguladı. Özellikle "ters yüz deniz anası" olarak bilinen türler, genellikle dipte hareket eden ve kirli bölgelerde bulunan canlılar olarak tanımlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nin balıkçılar ve yüzücüler için güvenli olduğunu söyledi. "Pelajik olan deniz analarından şu ana kadar herhangi bir gözlem yapılmadı. Bu nedenle Antalya limanları tamamen güvenli. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler," dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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