Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akıntıya kapılan 6 yaşındaki Timuçin Arslan boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahile gelen Timuçin Arslan ve 2 çocuk denizde akıntıya kapıldı. Sahilde bulunanlar boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu kurtarırken, Timuçin Arslan gözden kayboldu. Sahilde bulunanların ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri hemen sahile geldi. Cankurtaranlar küçük çocuğu denizden çıkardı. Kumların üzerine yatırılan küçük çocuğa kalp masajı yapıldı. Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Timuçin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

