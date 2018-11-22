Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca, Mersin Uluslararası Limanı'nda gemi kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryoya göre Kıbrıs'a giden yolcu gemisi 3 terörist tarafından kaçırıldı. Teröristler güvenlik birimlerince etkisiz hale getirildi. Denizdeki şüphelilere jet ski ile müdahale edildi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda yaşanabilecek tehditlere karşı etkin mücadele için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tatbikat düzenledi.



Tatbikatta, senaryo gereği 3 terörist tarafından kaçırılan KKTC'ye giden bir yolcu gemisi kurtarıldı.



Çok sayıda botun yanı sıra helikopter ve bomba arama dalgıçları ile köpeklerinin de katıldığı tatbikat, film senaryolarını aratmadı.



200 personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikat senaryosuna göre bir yolcu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geminin kaçırıldığı bildirildi. Mersin Valiliği başkanlığında kriz masası oluşturularak, geminin durdurulması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına görev verildi.



Operasyonun düğmesine basılmasının ardından Sahil Güvenlik Özel Harekat timi, bir gemiyle suya açıldı. Sahil güvenlik botları ile gümrük muhafaza botları kaçırılan geminin etrafında çember oluştururdu. Bir helikopter de havadan operasyona destek verdi.



Kaçırılan geminin önüne yaklaşan bir gemi içerisinde Mersin Emniyet Müdürlüğü müzakere ekiplerince teröristleri ikna görüşmeleri başladı. İkna çabalarından sonuç alınmayacağının anlaşılması üzerine helikopter aracılığıyla "aldatma" uçuşları yapılarak özel timin geminin arkasına yanaşması sağlandı.



Hızlı şekilde arka taraftan gemiye çıkan SÖH timi, teröristleri etkisiz hale getirerek, rehineleri güvenli bölgeye aldı. Bu sırada çıkan arbedede senaryo gereği suya atlayan bir terörist, yüzerek kaçmaya çalışsa da jet skiyle bölgeye gelen güvenlik güçlerince yakalandı.



ulusal.com.tr