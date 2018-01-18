Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş adamı Ali Özdemir'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın bulunması için denizde yapılan aramada sonuç alınamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cesedi ormanlık alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in vurulduğu tabancanın denizde aranmasına devam edildi.



İş adamı Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı M.Ö'nün Bitez Adaboğazı mevkisinde denize attığı değerlendirilen suç aleti tabancanın bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürüldü.



Bu kapsamda Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 9 kişilik dalgıç ekibi, bugün de arama yaptı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle önceki günlere göre daha erken denizden çıkmak zorunda kalan dalgıçlar, suç aletine rastlamadı.



Dalgıçlar özellikle, daha önce bulunan ve kime ait olduğu inceleme sonucunda ortaya çıkacak 2 cep telefonunun çıkarıldığı mevkide dedektörlerle arama gerçekleştirdi. Gözaltındaki şüphelilerden M.Ö.'nün ifadesinde, tabancayı telefonların bulunduğu bölgeye attığını söylediği öğrenildi.



Söz konusu tabancaya ulaşılamaması nedeniyle çalışmaların bugünkü kısmına son verildi.



Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in aracı, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, bölgede arama çalışması yapılmıştı. İtirafı sonucu yakın arkadaşı M.Ö. tarafından öldürüldüğü anlaşılan Ali Özdemir cinayetiyle ilgili M.Ö, eşi T.Ö, kayınpederi A.S. ve baldızı K.S gözaltına alınmış, suç aleti tabancanın bulunması için denizde arama çalışması başlatılmıştı.