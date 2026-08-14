Denizde yüzerken fark etti, kıyıya çıkardı: Sinop'ta şüpheli cisim alarmı!

Sinop'un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, suyun içerisinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim fark etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizde yüzerken fark etti, kıyıya çıkardı: Sinop'ta şüpheli cisim alarmı!
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Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak kumsala getirilen metal cisim, sahilde bulunan diğer vatandaşlar arasında da kısa süreli merak ve tedirginlik yarattı.

Cismin askeri bir mühimmat, savunma sanayii ekipmanı ya da bir füze parçası olup olmadığı uzman ekiplerin yapacağı teknik inceleme sonrası netlik kazanacak. Daha önce de Sinop’un Ayancık ilçesi kıyılarında benzer nitelikte bir mühimmat parçasının kıyıya vurduğu hatırlatılırken, bölgede güvenlik ve teknik inceleme süreçleri başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sinop mühimmat
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