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Denizden çıkanlar şaşırttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında 22 tona yakın atık toplandı. Denizden çıkarılanlar arasında; Otomobil lastiği, alışveriş arabası, televizyon, çöp konteyneri, klozet ve hatta küvet dahi vardı.

Denizden çıkanlar şaşırttı

Denizden çıkanlar sayılanlarla sınırlı kalmadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 4 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında 22 tona yakın atık toplandı.

"Denize en çok mavi yakışır" dediler, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'nda temizlik çalışmalarına başladılar.

O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında faaliyetlerine devam ediyorlar.

Etkinlikte, üç yıldızlı 8, iki yıldızlı 3, tek yıldızlı 2 ve bir serbest olmak üzere 14 gönüllü dalgıç görev yapıyor.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi üç yıldır devam eden "Halikarnas Balıkçısı" olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın başlattığı mavi yolculuğun önemli rotalarında temizlik yapıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Deniz #temizlik
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