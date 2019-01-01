banner1002
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı
Yeni yılda yeni düzenlemeler!
Yeni yılda yeni düzenlemeler!
Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Gülriz Sururi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'den flaş karar
ABD ve İsrail'den flaş karar

Denize düşen İrem Coşkun hastanede hayatını kaybetti

 İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Denize düşen İrem Coşkun hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen, deniz polisinin sudan çıkardığı 18 yaşındaki İrem Coşkun tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde solunumun durması sonucu hayatını kaybetti. 
Coşkun'un cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Olay
İrem Coşkun, yılbaşı akşamı Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşmüş, yüzme bilmediği öğrenilen genç kıza deniz polisi müdahale etmiş, Coşkun'un solunumunun durduğunu belirleyen ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeyi başarmıştı. 
Sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Bu arada, deniz polisinin genç kızı botla iskeleye getirmesi, yaptıkları müdahale ve sağlık ekiplerine teslim etmeleri güvenlik kameralarına yansımıştı.

Etiketler; #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.