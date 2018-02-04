CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza

Denize düşen köpek kurtarıldı

Bodrum ilçesinde, denize düşen gözleri görmeyen sokak köpeği, itfaiye ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince kurtarıldı.

Denize düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize düşen gözleri görmeyen sokak köpeği, itfaiye ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi limanında, bir köpeğin başka bir köpek tarafından kovalandığı sırada denize düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, denize düşen ve bir teknenin alt kısmına sıkışan köpeği güçlükle çıkardı. İki gözünün de görmediği belirlenen köpek, bir süre limanda bekletilerek kurulandı.

Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağında görevli ekiplerce kafesli araca alınan köpek, tedavisi için barınağa götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #itfaiye #köpek #muğla #Muğla 911
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.