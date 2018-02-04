Bodrum ilçesinde, denize düşen gözleri görmeyen sokak köpeği, itfaiye ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize düşen gözleri görmeyen sokak köpeği, itfaiye ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince kurtarıldı.



İlçeye bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi limanında, bir köpeğin başka bir köpek tarafından kovalandığı sırada denize düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, bölgeye gitti.



Ekipler, denize düşen ve bir teknenin alt kısmına sıkışan köpeği güçlükle çıkardı. İki gözünün de görmediği belirlenen köpek, bir süre limanda bekletilerek kurulandı.



Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağında görevli ekiplerce kafesli araca alınan köpek, tedavisi için barınağa götürüldü.