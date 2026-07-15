Denize girmek tamamen yasaklandı! Valilik saat vererek acil koduyla duyurdu

Yapılan resmi açıklamada, boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla il genelindeki tüm plaj ve sahillerde bugün saat 12.00'den itibaren denize girmenin tamamen yasaklandığı bildirildi.

DALGA BOYU YÜKSELECEK, RİP AKINTISI TEHLİKESİ VAR

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelerin tehlikenin boyutunu ortaya koyduğu belirtildi. 15 Temmuz Çarşamba günü boyunca Ordu sahillerinde şu iki büyük riskin beklendiği vurgulandı:

Yüksek dalga boyu

Rip akıntısı (çeken akıntı)

Söz konusu hava ve deniz koşullarının can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmesi üzerine acil önlem alındı.

KOMİSYON KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yaşanabilecek olası boğulma olaylarının ve acı haberlerin önüne geçilmesi amacıyla toplanan Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu, hızlı bir kararla yasaklama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 12.00'den sonra vatandaşların denize girmesi geçici olarak durduruldu.

Valilik, yaptığı açıklamanın sonunda hayati bir uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından bu yasağa kesinlikle uymalarını, görevlilerin yönlendirmelerine riayet etmelerini ve yetkililer tarafından yapılan tüm uyarıları hassasiyetle dikkate almalarını önemle rica ediyoruz."