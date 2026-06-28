Denize girmek tamamen yasaklandı! Valilikten kırmızı kodlu acil uyarı

Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından acil koduyla alınan karar doğrultusunda, rüzgarlı havanın etkisiyle Karadeniz’de yüksek dalgalar ve sinsi bir doğa olayı olan rip akıntısı (çeken akıntı) riskinin zirveye ulaştığı açıklandı.

Valilik, profesyonel yüzücüleri dahi çaresiz bırakan bu akıntı türünün yaratacağı boğulma tehlikelerine karşı vatandaşları uyararak, can güvenliğinin korunması için yasağa eksiksiz uyulmasını talep etti.

VALİ MUAMMER EROL İMZASIYLA DUYURULDU: TÜM SAHİLLERİ KAPSIYOR

Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan resmi duyuruda, kararın bugün (28 Haziran 2026) il genelindeki tüm sahil şeridini, plajları ve halk plajlarını kapsadığı bildirildi. Güvenlik güçleri, jandarma ve zabıta ekiplerinin gün boyu sahil kesimlerinde devriye atarak yasağa uymayanlara müdahale edeceği ve gerekli önlemlerin en üst seviyede sürdürüleceği ifade edildi.