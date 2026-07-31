Denize girmek yasaklandı! İşte yasaklanan sahiller

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmiyor. Sahillere kırmızı bayrak çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Sakarya'nın bu 3 ilçesinde ve Kocaeli Kandıra'da elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve önceki gün de denize girilmesine yasak getirilmişti.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz şartları etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple Kaymakamlık kararıyla Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek ve Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlık açıklamasında, vatandaşların yasağa uymaları, cankurtaran hizmeti verilen yasak kapsamı dışındaki plajlarda ise duba ve mantarlarla çevrilen emniyetli alanlarda denize girmeleri istendi.