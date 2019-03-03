Denizli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Denizli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Osman Sarıdemir
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)
Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Pamukkale: Mustafa Keklikçi
Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengün
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Yasin Yarankuyu
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Urem
Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
Büyük Birlik Partisi
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Acıpayam: Mehmet Yağaş
Babadağ: Gülhanım Ayyıldız
Baklan: Fatime Şimşek
Bekilli: Tuncay Urgan
Beyağaç: Rahmi Adak
Bozkurt: Mehmet Çetinkaya
Buldan: Mehmet Başkaya
Çal: Serkan Taşpınar
Çameli: Bülent Aksöl
Çardak: Yasemin Usta
Çivril: Umut Savar
Güney: İsmail Sağer
Honaz: Hakan Cengiz
Kale: Serhan Kasar
Merkezefendi: Aylin Özcan
Pamukkale: Abdurrahman Şimşek
Sarayköy: Ayşe Avcı
Serinhisar: Osman Tanrıverdi
Tavas: Tacettin Çiyim
Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Merkezefendi: Meryem Güven
Pamukkale: Gökay Korkmaz
Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çivril: Ergun Çiftçi
Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Denizli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.