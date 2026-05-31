Denizli-Aydın otoyolunda Pamukkale Turizm otobüsü yandı! 1'i Bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve saniyeler içinde alev topuna dönen şehirler arası yolcu otobüsünde can pazarı yaşandı.

Sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı. Metal yığınına dönen otobüste çıkan yangın sonrası yaşanan kargaşada, bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkışarak can verdiği ortaya çıktı.

Gece Yarısı Otoyolda Dehşet Anları

Feci kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Sarayörü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir - Antalya ekspres seferini gerçekleştiren Mustafa Fevzi Mertun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Tırkaz Mahallesi mevkisine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs hızla bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün motor ve ön kısmından yükselen alevler, kısa sürede tüm aracı sardı.

Kapı Boşluklarında Sıkışarak Can Verdiler

İçerisinde 1'i bebek 38 yolcu ve 3 personelin bulunduğu öğrenilen otobüste yangının başlamasıyla birlikte tam bir can pazarı yaşandı. Dehşet anlarında otobüsten çıkmak isteyen yolcular arasında büyük bir kargaşa baş gösterdi. Yapılan ilk incelemelerde, maalesef bazı yolcuların tahliye sırasındaki izdiham nedeniyle kapı boşluklarında sıkışarak alevlerin arasında kaldığı ve hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Otoyol Kenarındaki Makilik Alanda Arama Yapıldı

Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle bölgeye adeta sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangından kendi imkanlarıyla kaçmayı başaran yaralı 33 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen otobüste yapılan incelemelerde; otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun, yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, metal yığınından çıkarılarak otopsi işlemleri için Denizli Adli

Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çarpma anında araçtan fırlayan veya panikle kaçıp bayılan başka bir kazazede olma ihtimaline karşı otoyol kenarındaki otluk ve makilik alanda uzun süre el fenerleriyle arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye'yi kahreden kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

