Denizli, Burdur ve Düzce'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okullar tatil edildi.

Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti.Oğuz, kar yağışından dolayı Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) bugün eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, aynı gün ve yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kent genelinde devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "İl genelinde 8 Ocak 2019 tarihinde okullar tatil edilmiştir. Kamuda engelli ve hamile personel, idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.