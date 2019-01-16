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Denizli'de 12 işçiyi taşıyan minibüs yoldan çıktı

Hava koşulları da yurdun pek çok noktasında kazaya neden oldu. Kar yağışının sürdüğü Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü. Servis aracının devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı. Sivas'ta meydana gelen kazada da 15 kişi yaralandı.

Denizli'de 12 işçiyi taşıyan minibüs yoldan çıktı

Denizli'de 12 işçiyi taşıyan minibüs yoldan çıktı, devrildi. 

Evlerinden işe gitmek için çıkan işçiler şans eseri kurtuldu. 

Buzlanma nedeniyle devrilen servisten yaralı olarak çıkarılan 12 işçi hastaneye kaldırıldı. 

Denizli-Afyonkarahisar devrilen minibüsteki işçileri çıkarmak için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. 

Sivas'ta da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Otobüste sıkışan 3 yolcu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Konya'da ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazaları, cep telefonuyla görüntülendi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

 

Etiketler; #denizli
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