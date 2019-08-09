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Denizli'de 976 hasarlı yapı tespit edildi

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağır oldu. 976 hasarlı yapı tespit edildi. Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 250 yapının yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Denizli'de 976 hasarlı yapı tespit edildi
Yaklaşık 976 yapı zarar gördü onlarca kişi evine giremedi, geceyi çadırda geçirdi. Hükümet, 250 konutun inşaatına başlatıldığını açıkladı.

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçesinde hasar tespit çalışması hala devam ediyor.

Hasar tespit çalışması sürerken  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerine gitti.Kurum depremin yarattığı ağır bilançoyu açıkladı.

Bakan Kurum, zarar gören yapıların yerine yeni konutların yapılacağını söyledi.

Kurulan çadırlarda ve evlerinin bahçelerinde geceleyen vatandaşlara Türk Kızılay ve AFAD ekipleri tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, artçı sarsıntıların oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bölge halkı hâlâ sarsıntının şokunu üzerinden atabilmiş değil...


ulusal.com.tr
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