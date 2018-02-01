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Denizli'de apartman dairesinde patlama: 2 yaralı

 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamada, vücudunda yanıklar oluşan ve olayın şokuyla 4. kattan atlayan Nikail Şentürk (31) ile alt kattaki komşusu Adliye Gökmen cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Denizli'de apartman dairesinde patlama: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartman dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Patlamada, vücudunda yanıklar oluşan ve olayın şokuyla 4. kattan atlayan Nikail Şentürk (31) ile alt kattaki komşusu Adliye Gökmen cam kırıkları nedeniyle yaralandı.
Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, patlama nedeniyle çıkan yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Patlama esnasında evde bulunan bir tavşan da telef oldu. İtfaiye görevlilerince evden çıkarılan tavşanın sahibi olduğu öğrenilen genç kız, gözyaşı döktü.

 "Büyük bir gürültüyle patladı"
Çevre sakinlerinden Adem Çığdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfakta yemek yediği sırada patlama sesi duyduğunu söyledi.
Çığdaş, "Bir anda büyük bir gürültüyle patlama oldu, çok korktum. Hemen pencereye koştum. Bir kişi karşı apartmandan yardım isteyerek bağırdı. Hemen evden bir battaniye alıp aşağıdakilere verdim. Bu kişi daha sonra açılan battaniyenin üzerine atlayarak kurtuldu." diye konuştu.  


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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