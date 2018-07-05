Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcağa rağmen Pamukkale'ye turist akını var. Yerli ve yabancı turistler sıcağa meydan okuyarak beyaz cenneti görmeye geliyor.

Pamukkale, dünyada bir eşi daha olmayan, bembeyaz travertenleriyle ünlü turizm beldemiz. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor.



Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen Pamukkale yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.



Pamukkale, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Yerli ve yabancı turistler, cehennem sıcağına rağmen "beyaz cenneti" görmekten vazgeçmiyor.



Çamur banyosu yaparak güneşlenenlerin yanısıra, sıcak suda şifa arayanlar, çocuklarıyla eğlenenler de var.



Pamukkale'ye Çinli turistler de ilgi gösteriyor. Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı Murat Şen'e göre, "beyaz cennet"e dünyanın her yerinden 4 mevsim turist akını var.



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