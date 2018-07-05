banner982
Teröristin teslim olma anı
Teröristin teslim olma anı
Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme
Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme
Bodrum'da büyük yangın!
Bodrum'da büyük yangın!
Yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber
Yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber

Denizli'de "beyaz cennet" keyfi

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcağa rağmen Pamukkale'ye turist akını var. Yerli ve yabancı turistler sıcağa meydan okuyarak beyaz cenneti görmeye geliyor.

Denizli'de "beyaz cennet" keyfi

Pamukkale, dünyada bir eşi daha olmayan, bembeyaz travertenleriyle ünlü turizm beldemiz. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor.

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen Pamukkale yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Pamukkale, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Yerli ve yabancı turistler, cehennem sıcağına rağmen "beyaz cenneti" görmekten vazgeçmiyor.

Çamur banyosu yaparak güneşlenenlerin yanısıra, sıcak suda şifa arayanlar, çocuklarıyla eğlenenler de var. 

Pamukkale'ye Çinli turistler de ilgi gösteriyor. Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı Murat Şen'e göre, "beyaz cennet"e dünyanın her yerinden 4 mevsim turist akını var.

ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #Pamukkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.