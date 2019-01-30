Denizli'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. 3 saatlik müdahale ile sonucu söndürülen fabrikadan geriye sadece kül kaldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.



Korku ve paniğe neden yangına müdahele için itfaiye ekiplerine haber verildi.



Alev topuna dönen fabrikaya 12 araç ile 32 personel müdahale etti.



Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile söndürüldü.



Çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyük hasara neden oldu.





ulusal.com.tr