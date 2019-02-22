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Denizli'de boynu ve ayakları iple demire bağlı ceset bulundu

Merkezefendi ilçesindeki pazar yerinde boynu ve ayakları iple demire bağlı erkek cesedi bulundu. 

Denizli'de boynu ve ayakları iple demire bağlı ceset bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki pazar yerinde boynu ve ayakları iple demire bağlı erkek cesedi bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Göveçlik Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. 

Polis ekipleri, boynu ve ayaklarından pazar yerinin çatısına destek olan kolon demirine iple bağlanmış cesedin, mahallede yaşayan ve akşam saatlerinden itibaren haber alınamadığı belirtilen Saffet Göven'e (66) ait olduğunu belirledi. 

Yanında tarım ilacı kutusu bulunan Göven'in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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