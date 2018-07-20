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Denizli'de bulundu! 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor...

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa bulundu

Denizli'de bulundu! 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor...

Denizli'nin Buldan ilçesindeki  Tripolis Antik Kenti kazılarında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini  mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer  alan 12 odalı villa bulundu.  

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi  (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, 35 kişilik ekiple 6 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte  daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan yerlerin restorasyon faaliyetlerinin  yürütüldüğünü anlattı.


Çalışmalarda erozyonla oluşan toprağı kademeli olarak temizlemeye  çalıştıklarını, üniversite öğrencileri ve akademik personelle hummalı  çalışmaların sürdüğünü dile getiren Duman, 2012'den bu yana farklı buluntular  elde ettiklerini, bölgede ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir toplumun varlığının  olduğunu öngördüklerini aktardı.

Duman, geçmişte de üzüm, incir, nar gibi çeşitli meyvelerin üretimi ve  ticaretinin yapıldığını buluntulardan artık daha net bir şekilde  söyleyebildiklerine dikkati çekti.

Çalışmalar konut alanlarında yoğunlaştı

Antik kentte 2013'de tespit ettikleri konut alanında çalışmaya  başladıklarını, buradaki zeminde mozaiklerin bulunduğunu, bu yıl buradaki  kazılara ağırlık verdiklerini ifade eden Duman, konut alanına ulaşımda kullanılan  5 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda bir yolun da ortaya çıkarıldığını  söyledi.

12 odalı 2 bin yıllık villa

Kazının devam ettiği alanın bir mahalle şeklinde olduğunu, burada 2  bin yıllık olduğunu tahmin ettikleri bir villanın gün yüzüne çıkarıldığını  belirten Duman, şöyle konuştu:

"Bu mozaikli villa geç Helenistik dönemde ilk yapım evresi başlıyor.  Bu yapının ilk yapım evresi 2 bin yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Evin sahibi  büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini  mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var.  Bu, ev sahibinin Tripolis'te önemli bir tüccar olduğunu gösteriyor. Gün ışığına  çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir  banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde  ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların  depolandığı bir alan tespit ettik. Dolayısıyla bunun ticaretini yapan bir aile  dememiz mümkün."

"3-4 yıl içinde bir mahalle gün yüzüne çıkarılacak"

Doç. Dr. Duman, 600 metrekarelik bir alanda mahallenin olduğunu, şu  anda sadece mahalledeki bir villanın ortaya çıkarıldığını, 3-4 yıl içerisinde  burayı tamamen gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.

Duman, "Farklı şahıslara ait evler var. 3-4 yıl içerisinde mahalleyi  tamamen ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Burada yaşayanlarla ilgili daha detaylı  bilgilere bu evlerden bilgi sahibi olabileceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler; #denizli
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