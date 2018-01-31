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Denizli'de kablo hırsızlığı iddiası

Kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Denizli'de kablo hırsızlığı iddiası

Denizli'de güneş enerjisi santrali ile sulama kanalı kapaklarının kablolarını çaldıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Güneş enerjisi santrali ve sulama kanalı kapaklarına ait kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki aylık çalışma sonunda güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere ait otomobil, Sarayköy ilçesinde durdurulmak istendi. Ekiplerin "dur" uyarısına uymayarak kaçan otomobildekiler kısa süre sonra araç durdurularak yakalandı.

Araçta yapılan aramada çalıntı kablolar ele geçirildi, şüpheliler S.B, M.A, M.D, U.B. ve Y.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kablo #jandarma #hırsızlık
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