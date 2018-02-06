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Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Çoban yönetimindeki 25 GD 824 plakalı kamyonet Yamanlar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çoban ve yanında bulunan İsmet Poslu kamyonette sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibi tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Poslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kaza #denizli #çivril
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