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Denizli'de kamyonet tıra çarptı: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Denizli'de kamyonet tıra çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tezcan'ın kullandığı 64 HF 686 plakalı kamyonet Hacı Eyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Vahit Aslan yönetimindeki 06 EZ 1088 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ile yanındaki Gülümser ve Enes Mizra Tezcan araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #tır #kamyonet #itfaiye
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