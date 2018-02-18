Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Nikfer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülizar Elbaşı'dan (75) haber haber alamayan yakınları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Elbaşı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Elbaşı'nın cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Elbaşı'nın, dün Denizli'deki yakınlarının yanından ilçedeki evine geldiği öğrenildi.
Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.