Denizli'nin Çameli ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu.
Gökçeyaka Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki alzaymır hastası Rıza Tekin'in önceki gün kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Kocaova Mahallesi'ndeki dere yatağında erkek cesedi buldu.
İncelemede cesedin aranan Tekin'e ait olduğu belirlendi.
Donarak öldüğü tahmin edilen Tekin'in cenazesi otopsiye gönderildi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu.
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