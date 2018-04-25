Denizli'de kooperatifçiler "Türk Alman Birliklerinin İşbirliği" için bir araya geldi. Amaç, kooperatif birliklerin iş yapma kapasitesini arttırmak.

Türk-Alman Gıda ve Tarım bakanlıkları, ortak çalışmaya imza attı.



"Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Türk-Alman Birliklerinin İşbirliği Projesi"nin toplantısı Denizli'de yapıldı.



Etkinliğe Türk-Alman Bakanlık yetkilileri ile Denizli, Isparta, Balıkesir, Bursa ve Muğla bölgesi kooperatifçileri katıldı.



Toplantıda projenin işleyişi konuşuldu, amaçları anlatıldı.



Denizli HAY-KOOP Başkanı Mehmet Varol, işleyiş hakkında bilgiler verdi.



Hedefler arasında, Türk ve Alman kooperatifleri arasındaki işbirliği kültürünün artırılması da var.





ulusal.com.tr