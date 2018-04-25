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Denizli'de kooperatifçiler "Türk Alman Birliklerinin İşbirliği" için bir araya geldi

Denizli'de kooperatifçiler "Türk Alman Birliklerinin İşbirliği" için bir araya geldi. Amaç, kooperatif birliklerin iş yapma kapasitesini arttırmak.

Denizli'de kooperatifçiler "Türk Alman Birliklerinin İşbirliği" için bir araya geldi

Türk-Alman Gıda ve Tarım bakanlıkları, ortak çalışmaya imza attı.

"Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliklerinin Güçlendirilmesine Yönelik Türk-Alman Birliklerinin İşbirliği Projesi"nin toplantısı Denizli'de yapıldı.

Etkinliğe Türk-Alman Bakanlık yetkilileri ile Denizli, Isparta, Balıkesir, Bursa ve Muğla bölgesi kooperatifçileri katıldı.

Toplantıda projenin işleyişi konuşuldu, amaçları anlatıldı.

Denizli HAY-KOOP Başkanı Mehmet Varol, işleyiş hakkında bilgiler verdi.

Hedefler arasında, Türk ve Alman kooperatifleri arasındaki işbirliği kültürünün artırılması da var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli
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