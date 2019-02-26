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Denizli'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

 Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Atagün'ün naaşı toprağa verildi. 

Denizli'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tepeköy Mahallesi'nde eşi Ayşe Atagün (82) ile yaşayan Hüseyin Atagün, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Kore gazisi Atagün'ün naaşı, Tepeköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda götürüldüğü Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Atagün'ün ailesi ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Evinden hırsızlık yapanları teşhis edememiş 
Öte yandan Hüseyin Atagün'ün 20 bin lirasının ve ziynet eşyalarının, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından çalındığı öğrenildi. 
Atagün'ün kızı Zübeyde Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 zanlının, yardım yapıldığı bahanesiyle babasına 100 lira verdikten sonra su içmek için girdiği evden 20 bin lira ile ziynet eşyalarını çaldıklarını ve durumu ilgili makamlara bildirdiklerini anlattı.
Olay sonrası jandarma tarafından bazı şahısların gözaltına alındığını, ancak hasta babasının gözleri iyi görmediği için teşhiste bulunamadığını aktaran Atar, "Olaydan sonra babam çok üzüldü. Jandarmanın getirdiği fotoğraflara baktı. 'Benziyor ama tam bilemiyorum, emin değilim' dedi. 'İnsan insana benziyor, onların günahlarını almak istemiyorum.' dedi. Babamı mahvettiler, babamın ölmesine sebep oldular. Onların peşlerini bırakmayacağız. Bizi yaktılar onlar da yansın." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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