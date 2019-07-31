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Denizli'de kurbanlık fiyatları belli oldu

Denizli'de kurbanlık pazarında fiyat araştırması yaptık. Saman ve yem fiyatlarının pahallılığından dert yanan besiciler zararına satış yapıyor. Hayvanlarını, geçen yılki fiyatlardan satan besicilerin umudu, giderlerini karşılayabilmek.

Denizli'de kurbanlık fiyatları belli oldu

Denizli'de canlı hayvan pazarının nabzını tuttuk.

Mikrofonu hangi besiciye uzatsak, aynı şikayet vardı. 

Yem ve saman fiyatları ceplerini yaksa da arttırıma gitmediler... Satışlar geçen seneki fiyatlarla aynı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise hayvan nakil fiyatlarına büyük yük getirdi

Besiciler, dışarıdan et ithalatı yerine üreticinin desteklenmesi istiyor. Özellikle yem fiyatlarında yapılacak destek bir nebzede olsa iyi gelecek. 

Dertleri sadece bunlar değil... Kaldıkları şartlarda zorluyor onları. Belediyelerin duyarsızlığını eleştiriyorlar. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli
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