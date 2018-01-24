Buldan ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Necip Kavruk yönetimindeki işçi taşıyan 20 RD 885 plakalı minibüs, Bozalan mevkisinde, Vahit Bozcakaya'nın kullandığı 35 ZNV 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazmi U, Mustafa Ç, Mehmet A, Gürbüz Y, Özkan I, Veysel K, Mustafa A, İbrahim Ç. ve Muzaffer U. yaralandı.



Yaralılar, Buldan ile Manisa Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden olay yerine sevk edilen ambulanslarla Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.