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Denizli'de öğrencinin öğretmeni darbettiği iddiası

Çivril ilçesinde lise öğretmeni, sınıfta kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrencisinden şikayetçi oldu.

Denizli'de öğrencinin öğretmeni darbettiği iddiası

Denizli'nin Çivril ilçesinde lise öğretmeni, sınıfta kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrencisinden şikayetçi oldu.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesinde görevli öğretmen Derya Çakıroğlu, derste sınav notlarını okuduğu sırada 9. sınıf öğrencisi M.G. tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

İfadesinde 3 gün iş görememezlik raporu aldığını belirten öğretmen, öğrencisinden davacı olduğunu beyan etti.

Polis ekiplerinin M.G'nin ifadesine başvurduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi #darp #öğrenci #öğretmen
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