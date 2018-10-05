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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Honaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Denizli'de orman yangını

Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangının 6 farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #Honaz ilçesi #orman yangını
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