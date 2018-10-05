Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangının 6 farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde orman yangını çıktı.
Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor.