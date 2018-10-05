Denizli'nin Honaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına bir helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor.



Ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangının 6 farklı noktadan çıktığını belirlediklerini, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.